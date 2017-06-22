Пенс: "эра стратегического терпения" в отношении КНДР закончилась

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс предупредил в четверг, что "эра стратегического терпения" в отношении Северной Кореи завершилась.

"Когда дело касается Северной Кореи для этой администрации, эра стратегического терпения кончилась", — сказал вице-президент, выступая в Центре Уильсона в Вашингтоне. По его словам, "брутальный режим Северной Кореи является главной угрозой безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Пенс отметил, что под руководством президента Дональда Трампа "США продолжат работать с союзниками в регионе и Китаем над тем, чтобы увеличить экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею".

"Мы будем делать это до тех пор, пока Северная Корея раз и навсегда не откажется от своей ядерной и баллистической программ", — сказал вице-президент.

В четверг Дональд Трамп уведомил конгресс о продлении санкций в отношении КНДР. В частности, в очередной раз продлевается действие исполнительного указа президента от 2008 года, где речь идет о производстве оружейного ядерного топлива.

Другой продлеваемый указ от 2010 года был издан в связи с ядерными испытаниями и уничтожением КНДР южнокорейского корабля, которое привело к гибели 46 моряков.

Кроме того, по-прежнему будет действовать указ о дополнительных ограничениях по КНДР от 2011 года и соответствующие указы 2015-2016 годов.