США считают ополченцев ответственными за нападение на ОБСЕ в Донбассе

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США считают ополченцев ответственными за нападение на патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что членам патруля СММ на посту на подконтрольной самопровозглашенной ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием. Несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие. Киев обвинил в нападении ополченцев. Власти ДНР заявили, что задержали злоумышленников и нападение носит заказной характер, обвинив в его организации украинские спецслужбы.

"Последний инцидент с угрозами и обстрелом автомобиля миссии ОБСЕ со стороны пророссийских сил 20 июня является частью более широких усилий, чтобы помешать мировому сообществу увидеть, что происходит на востоке Украины", — сказала она.

По ее словам, то же самое относится и к ряду других более ранних подобных инцидентов. "Мы призываем Россию использовать свое влияние для прекращения этой кампании", — добавила Науэрт.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.