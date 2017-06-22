США осудили взрыв главной мечети Мосула боевиками ИГ*

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. США осуждают взрыв главной мечети Мосула боевиками запрещенной в России группировки "Исламское государство"*, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Это преступление не только против граждан Мосула в Ираке, но и против всего мира. Мир потерял еще одну важную часть нашего общего культурного наследия от рук ИГ", — заявила Науэрт.

В среду иракские военные сообщили, что боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури и ее минарет. По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава, "мечеть ан-Нури и ее минарет аль-Хадба боевики взорвали, когда иракские военные продвинулись вглубь квартала Старого города, достигнув убедительных побед над бандами ИГ". Иракская армия выложила в своем аккаунте в Facebook фотографию разрушенной мечети.

* Террористическая организация, запрещенная в России.