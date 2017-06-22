Косачев назвал решение ЕС по санкциям поражением европейской дипломатии

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Решение о продлении санкций Евросоюза против России является поражением европейской дипломатии, ЕС оказался в заложниках у антироссийской политики Киева, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее в четверг председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры стран-членов Евросоюза решили продлить экономические санкции против России.

"Очередное поражение дипломатии ЕС на украинском направлении. Изначально неправильное восприятие ситуации привело к изначально неверному подходу к ее урегулированию", — отметил сенатор.

По его словам, Евросоюз оказался в заложниках у антироссийской политики Киева, "важнейшей частью которой является саботирование реализации минских договорённостей".

"Нынешнее решение — очередное воспроизводство "родовой травмы", появившейся более трёх лет назад, в момент выработки ЕС своей реакции на происходившее на Украине и вокруг неё", — добавил он.

"Сегодняшнее решение ничего нового и тем более ничего конструктивного и созидательного в эту стагнировавшую по вине Киева ситуацию не привносит сейчас и не привнесет впредь", — заключил Косачев.

Официальное решение касательно пролонгации экономических ограничительных мер Евросоюза в отношении России может быть принято через несколько дней после саммита глав государств ЕС, который завершится 23 июня, говорилось в опубликованных ранее материалах для прессы к саммиту.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Москва также не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.