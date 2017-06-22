Удар ВВС США в Йемене уничтожил трех боевиков "Аль-Каиды"*

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США 16 июня уничтожили трех боевиков "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), включая "эмира" группировки в регионе, сообщает Центральное командование США (CENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний Восток.

"Американские вооруженные силы нанесли авиаудар против трех боевиков "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (Йемен) 16 июня… Эмир организации Абу Хаттаб аль-Авлаки был уничтожен в ходе авиаудара вместе с двумя его сообщниками", — говорится в заявлении.

США в последние годы регулярно наносят в Йемене удары по группировке "Аль-Каида", как правило, ограничиваясь ударами с воздуха, но при новой администрации президента Дональда Трампа провели уже несколько наземных рейдов против террористов.



* Террористическая организация, запрещенная на территории России