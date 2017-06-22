Сенатор: четыре республиканца готовы "похоронить" реформу здравоохранения

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Четыре республиканских сенатора выступают против предложенной республиканцами реформы здравоохранения, заявил сенатор от Кентукки Рэнд Пол.

По словам Пола, которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, он сам входит в число скептиков, которые не поддерживают законопроект.

У республиканцев большинство в 52 голоса в 100-местном сенате, так что для принятия законопроекта они могут себе позволить потерять поддержку не более чем двух однопартийцев. Демократы, у которых 48 голосов, единым фронтом выступают против реформы здравоохранения.

Голосование по законопроекту в сенате может состояться уже на следующей неделе. Демократы выступают категорически против законопроекта, который, как они опасаются, вновь лишит страховки до 20 миллионов американцев, получивших страхование в последние годы. При этом у демократов нет достаточного количества голосов в сенате, чтобы заблокировать закон.

В мае палата представителей конгресса проголосовала с перевесом всего в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare и проведенных также незначительным большинством в правление Барака Обамы в 2010 году.

Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе.

Республиканцы заявляют, что предыдущая реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению.

Демократы заявляют, что предложенная республиканцами программа равносильна снижению налогов для богатых и что она приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса.