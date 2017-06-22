Евросоюз договорился продлить санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 22 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Лидеры стран — членов Евросоюза решили продлить экономические санкции против России, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений", — написал Туск в Twitter.

Ранее глава Евросовета заявлял, что санкции, срок действия которых истекает 31 июля, продлят на полгода.

О том, что ограничительные меры в отношении России могут быть продлены еще на полгода, в среду сообщил источник в кулуарах саммита глав государств Евросоюза. Другой высокопоставленный источник в ЕС рассказал, что решение примут на основании рекомендаций президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые должны оценить выполнение минских договоренностей.

Официальные санкции могут быть продлены через несколько дней после саммита глав государств ЕС, который завершится 23 июня.

Отношения России и ЕС ухудшились из-за конфликта в Донбассе, где Киев с апреля 2014 года проводит военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. При этом в Москве указывали на то, что Россия не является субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, а попытки давления с помощью санкций контрпродуктивны.