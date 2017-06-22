Евросоюз договорился продлить санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 22 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Лидеры стран — членов Евросоюза решили продлить экономические санкции против России, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.
"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений", — написал Туск в Twitter.
Ранее глава Евросовета заявлял, что санкции, срок действия которых истекает 31 июля, продлят на полгода.
О том, что ограничительные меры в отношении России могут быть продлены еще на полгода, в среду сообщил источник в кулуарах саммита глав государств Евросоюза. Другой высокопоставленный источник в ЕС рассказал, что решение примут на основании рекомендаций президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые должны оценить выполнение минских договоренностей.
Официальные санкции могут быть продлены через несколько дней после саммита глав государств ЕС, который завершится 23 июня.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. При этом в Москве указывали на то, что Россия не является субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, а попытки давления с помощью санкций контрпродуктивны.