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В мире

Евросоюз договорился продлить санкции против России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6010)
21:0222.06.2017
(обновлено: 21:36 22.06.2017)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкФлаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фотоФлаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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БРЮССЕЛЬ, 22 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Лидеры стран — членов Евросоюза решили продлить экономические санкции против России, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений", — написал Туск в Twitter.

Официальная резиденция президента США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Курс на смягчение: Белый дом хочет изменить проект новых санкций против РФ

Ранее глава Евросовета заявлял, что санкции, срок действия которых истекает 31 июля, продлят на полгода.

О том, что ограничительные меры в отношении России могут быть продлены еще на полгода, в среду сообщил источник в кулуарах саммита глав государств Евросоюза. Другой высокопоставленный источник в ЕС рассказал, что решение примут на основании рекомендаций президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые должны оценить выполнение минских договоренностей.

Официальные санкции могут быть продлены через несколько дней после саммита глав государств ЕС, который завершится 23 июня.

Отражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ряд стран ЕС против продления санкций в отношении России, заявил источник
Отношения России и ЕС ухудшились из-за конфликта в Донбассе, где Киев с апреля 2014 года проводит военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. При этом в Москве указывали на то, что Россия не является субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, а попытки давления с помощью санкций контрпродуктивны.

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В мире
Комментарии
13 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
tomcats
Ну и флаг им в руки и приятного одиночного плавания. А мы и под санкциями отлично живём
21:08
22.06.2017
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Николай Григорьев
Каким боком Россия и Минские соглашения?
Даже сами простые немцы говорят, что нами правят твари из-за океана, а на местах исполняют их волю сволочи...
21:12
22.06.2017
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