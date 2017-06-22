В аэропорту Нью-Йорка задержали мужчину по подозрению в связях с ИГ*

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американский минюст объявил о задержании жителя Нью-Йорка по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По данным прокуратуры, мужчина был задержан в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди (JFK). Он должен предстать перед федеральным судом Манхэттена в течение сегодняшнего дня.

"Как предполагается, житель Бронкса (район в Нью-Йорка) Мохаммед Райшани планировал отправиться в Сирию, чтобы вступить в ряды ИГ и тренироваться с ними. После того, как он помог другому мужчине отправиться в столицу ИГ, Райшани, предположительно, работал над осуществлением собственного желания творить джихад…", — цитирует агентство слова прокурора южного округа Нью-Йорка Чуна Кима.

По данным минюста, Райшани встречался с представителем правоохранительных органов под прикрытием и рассказал ему, что помог другому мужчине попасть в Сирию, в том числе, предоставил ему деньги и отвез в аэропорт. Позднее он также отметил, что сожалеет о том, что не поехал с ним.

*Террористическая организация, запрещенная в России