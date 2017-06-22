Число пленных в Донбассе возросло до 132, заявила Геращенко

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко в четверг заявила, что число удерживаемых ополченцами в плену украинцев увеличилось до 132 человек.

Ранее Геращенко сообщила, что в плену у ополченцев находятся 128 человек.

"К сожалению, мы имеем проблему с увеличением количества заложников на оккупированных территориях. На сегодня 132 гражданина Украины незаконно содержатся в тюрьмах в Донецкой и Луганской областях", — сказала Геращенко в эфире украинского телеканала "Пятый канал".

Ранее представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Геращенко заявляла, что ополченцы требуют от властей Украины передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии, еще несколько сотен якобы не хотят возвращаться в Донбасс.