Трамп заявил, что не записывал разговоры с Коми

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп "понятия не имеет", записывались ли его разговоры с экс-директором ФБР Джеймсом Коми, но говорит, что сам он их не записывал.

"Со всеми этими последними сообщениями об электронной слежке, перехватах, раскрытии информации о людях и незаконных утечках информации я не имею понятия, есть ли "пленки" или записи моих разговоров с Джеймсом Коми, но я не делал подобных записей, и у меня их нет", — заявил Трамп в Twitter.

With all of the recently reported electronic surveillance, intercepts, unmasking and illegal leaking of information, I have no idea… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2017 г.

…whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2017 г.

Трамп и Коми публично конфликтуют с мая, когда президент уволил тогдашнего директора ФБР. Трамп ранее в Twitter пригрозил Коми обнародованием записей разговоров, тот ответил, что сам надеется на публикацию записей, если они есть у президента США.

Коми вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

После увольнения Коми в прессе появились утечки с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию, заявив, что это находится в компетенции спецпрокурора.