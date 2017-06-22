В ДРК в результате столкновений погибли 16 человек

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли в результате столкновений между военизированными формированиями и военными в Демократической Республике Конго, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на армию.

Ранее сообщалось, что в школе города Бени произошел взрыв. Утром в Бени, располагающемся на северо-востоке страны, и его окрестностях начались столкновения правительственных сил с Национальным революционным движением (MNR), в результате чего местные жители оказались заперты в своих домах.

По словам представителя армии лейтенанта Жуля Чикуди (Jules Tshikudi), три представителя ВС ДРК погибли, еще 13 членов вооруженных формирований убиты. Также сообщается о шести раненых. Он добавил, что ситуация в городе Бени, где произошли столкновения, нормализовалась.

В сентябре 2016 года в ДРК начались выступления сторонников оппозиции против действующего президента Жозефа Кабилы. Оппозиционеры обвиняли его в стремлении остаться у власти и опасались, что Кабила может отложить выборы или внести поправки в конституцию, отменяющие лимит на количество президентских сроков. Радикальная оппозиция настаивала на отставке президента 19 декабря прошлого года, когда истекал предусмотренный действующей конституцией страны срок его полномочий. С этого дня в стране начались акции протеста, которые перерастали в беспорядки. Позднее политические партии в Демократической Республике Конго заключили соглашение, согласно которому президент Жозеф Кабила должен уйти со своего поста в 2017 году.