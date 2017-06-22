Макрон намерен лишить права на оружие потенциально опасных граждан

ПАРИЖ, 22 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен изменить административные нормы таким образом, чтобы люди, представляющие потенциальную угрозу государственной безопасности (статус fiche S), не могли бы получать разрешение на оружие, передает в четверг агентство Рейтер.

"Сегодня утром на заседании совета безопасности (Франции) я попросил министра внутренних дел страны в течение восьми дней предоставить план очень конкретных действий", — сказал Макрон в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Французский лидер отметил проблему того, что люди со статусом fiche S могут получить права на ношение оружия. Эта проблема нашла отражение несколько дней назад при нападении на фургон жандармерии в Париже.

В минувшую среду глава МВД Франции Жерар Коллон дал необходимые распоряжения главам полиции на местах с тем, чтобы осуществить проверку прав на ношение оружия.

Как отмечает агентство, Макрон добавил, что хотел бы, чтобы "законодательные изменения, которые будут необходимы для сопоставления такой информации, были бы приняты в качестве поправок к законопроекту" об усилении борьбы с терроризмом.

Злоумышленник на автомобиле Renault Megane в понедельник протаранил фургон с жандармами на Елисейских полях в Париже. В результате инцидента виновник столкновения погиб, среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших нет. По данным СМИ, нападавший был известен французским спецслужбам как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности, в его машине находился газовый баллон, оружие и боеприпасы.

Ранее СМИ также сообщали, что злоумышленник — 31-летний Адам Дзазири (Adam Dzaziri), в его доме в Плеси-Пате в столичном регионе в 30 километрах к югу от Парижа проведены обыски, обнаружено оружие и средства для изготовления взрывчатки. Мужчина имел разрешение на оружие, поскольку занимался стрельбой в спортивном клубе. В обнаруженном письме, адресованном одному из родственников, нападавший утверждал, что вел "двойную игру" и под прикрытием занятий по спортивной стрельбе собирал оружие. Также мужчина заявлял о преданности главе террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).