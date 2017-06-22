У берегов Испании за сутки спасли более 400 нелегальных мигрантов

МАДРИД, 22 июн – РИА Новости. Служба спасения на море Испании обнаружила за минувшие сутки у берегов Испании – в море Альборан и в Гибралтарском проливе — более 400 человек, которые пытались добраться до берегов Пиренейского полуострова, сообщили в ведомстве.

В общей сложности были обнаружены 16 лодок с мигрантами из Африки. В операциях принимали участие вертолеты службы спасения и ВВС Испании, а также суда Службы спасения на море и Гражданской Гвардии.

С начала нынешнего года по Средиземному морю в Европу прибыли более 77 тысяч мигрантов и беженцев, согласно данным Международной организации по миграции. 1828 человек при попытке пересечь Средиземное море погибли.