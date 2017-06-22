Лидеры Евросоюза договорились о развертывании сил реагирования

БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз договорился о постоянном механизме финансирования развертывания "боевых групп" Евросоюза – подразделений быстрого реагирования, которые еще ни разу не использовались, говорится в итоговом документе саммита ЕС по вопросам обороны.

"Европейский Совет решил, что развертывание боевых групп должно постоянно финансироваться на совместной основе в рамках механизма Athena (механизм финансирования совместных военных операций Евросоюза – ред.)", — отмечается в документе.

Так называемые "боевые группы" являются силами быстрого реагирования ЕС и представляют собой войсковые единицы батальонного уровня численностью около 1,5 тысячи военнослужащих. Уровня полной операционной готовности "боевые группы" достигли в начале 2007 года. Как заявляла ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, данный инструмент с момента создания в 2004 году не был задействован в рамках реализации европейской политики безопасности и обороны из-за недостатка политической воли. По ее мнению, задействование "боевых групп" может стать вкладом не только в европейскую безопасность, но и в безопасность ряда соседних стран.