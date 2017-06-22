На Украине покончил жизнь самоубийством пограничник

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Пограничник погиб на службе в воинской части под Ужгородом, речь может идти о самоубийстве, сообщает местное онлайн-издание Mukachevo.net со ссылкой на военного прокурора Ужгородского гарнизона Олега Цицака.

По данным издания, Филоненко, заступивший на дежурство с автоматом АК-74, оставил прощальную записку.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".