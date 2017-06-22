Спикер палаты представителей США поддержал санкции против России и Ирана

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Спикер палаты представителей Пол Райан заявил, что поддерживает новые санкции против РФ и Ирана, несмотря на слухи об обратном.

"Я поддерживаю санкции", — сказал Райан в ходе еженедельного брифинга для журналистов. По его словам, он "уважает" работу над санкциями, которую проводит председатель комитета по международным делам Эд Ройс.

Ранее в американских СМИ появлялись предположения, что Райан хочет "притормозить" обсуждение санкций или "размыть" соответствующий законопроект, уже принятый палатой представителей.

После одобрения в нижней палате конгресса законопроект передан в комитет по международным делам, который оценивает его содержание. Если палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит политический торг с сенатом по согласованию текста.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон на прошлой неделе заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве. Аналогичной позиции придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на то, что Обама был инициатором введения санкций.