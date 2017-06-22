Трамп надеется, что сенат примет вариант реформы здравоохранения

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после представления республиканцами варианта реформы здравоохранения выразил надежду на то, что сенат примет его, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее газета The New York Times сообщила, что республиканцы в сенате представили свой вариант реформы здравоохранения, уже проведенной в палате представителей.

По данным агентства, Трамп выразил надежду, что конгресс примет реформу "с душой".

Новый план похож на тот, который уже одобрила нижняя палата конгресса США. В частности, предполагается сократить расходы на программу медицинской помощи бедным Medicaid и отменить предписание действующего закона, что все американцы обязаны иметь медицинскую страховку. Кроме того, планируется отменить многие льготы действующего законодательства, в том числе субсидии на роды, экстренную медицинскую помощь и психиатрическое лечение. При этом закон призван покончить с повышением налогов на здравоохранение.

В мае палата представителей конгресса проголосовала с перевесом всего в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare и проведенных также незначительным большинством в правление Барака Обамы в 2010 году.

Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе. Республиканцы заявляют, что предыдущая реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению. Демократы заявляют, что предложенная республиканцами программа равносильна снижению налогов для богатых и что она приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса.