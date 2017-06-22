Депутаты рижской думы в третий раз утвердили Ушакова мэром столицы Латвии

РИГА, 22 июн – РИА Новости. Депутаты рижской городской думы в четверг на первом заседании после местных выборов утвердили кандидатуру Нила Ушакова на посту мэра латвийской столицы, передает корреспондент РИА Новости.

Выборы в местные органы власти, в том числе в рижскую думу, прошли в Латвии 3 июня. На них победили партии "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР), которые шли единым списком. Объединенный список партий "Согласие", которую возглавляет первый русский мэр Риги Ушаков, и ЧСР сохраняет большинство в столичной думе — у партий 32 мандата из 60.

За утверждение Ушакова проголосовали большинство депутатов. Также они избрали вице-мэром Риги Андриса Америкса.

Для Ушакова и Америкса это третье переизбрание на руководящих должностях в Риге.

Ушаков занимает пост столичного градоначальника с 2009 года. Он стал первым этническим русским в истории, который возглавил рижскую думу.