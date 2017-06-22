Премьер Ирака рассказал, когда объявят об освобождении Мосула

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Иракский премьер Хейдар аль-Абади заявил, что в течение нескольких дней будет объявлено об освобождении Мосула, передает телеканал Al Samuria.

"Это вопрос нескольких дней, когда мы объявим об освобождении Мосула полностью", — приводит телеканал слова аль-Абади.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.