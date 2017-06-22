"Нас ставят на колени": Кучма высказался об отношениях Украины с ЕС

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Евросоюз "ставит на колени" Украину, которую рассматривает как сырьевой придаток, стране надо объединиться для дальнейшего развития, а не ходить по миру с протянутой рукой, считает экс-президент Украины Леонид Кучма. Об этом он заявил на балтийско-черноморском форуме "Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора", трансляцию его выступления вел телеканал "112 Украина".
"Мы про экономику вообще забыли. Мы же разваливаемся начисто, высокотехнологических отраслей нет уже практически: ракетной и космической отрасли нет, авиации нет… Мы становимся сырьевым придатком: у нас металлурги остались, химия, сельское хозяйство. Куда мы идем?" — сказал он.
По мнению политика, не стоит надеяться на помощь ЕС, так как Европа воспринимает страну только в качестве сырьевого придатка. Он также раскритиковал Евросоюз за отсутствие реальной помощи развитию Украины.
По его словам, "не надо ходить с протянутой рукой по всему миру и просить денег".
"Если мы сами не одумаемся и не начнем заниматься проблемами, и если люди не поверят во власть и мы не будем воз в одном направлении тянуть, то никакие форумы не помогут, за нас никто наши дела делать не будет", — добавил он.
О санкциях Евросоюза против России
Комментируя в своем выступлении антироссийские санкции, которые ЕС ввел из-за ситуации на Украине, Кучма заявил, что эти меры заставляют Россию думать и развивать технологии.
Ранее в среду высокопоставленный источник в ЕС не исключил, что на саммите, который проходит 22-23 июня в Брюсселе, лидеры европейских стран примут "политическое решение" продлить санкции против России. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель представят свою оценку выполнения минских договоренностей и рекомендации по санкциям.
Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.
О ситуации в Донбассе
Кучма, который является представителем Киева в контактной группе по Донбассу, отметил, что не видит смысла в смене минского формата по урегулированию конфликта.
Отвечая на вопрос журналистов о том, какие шаги надо предпринять для урегулирования ситуации в Донбассе, представитель Киева заявил, что, по его мнению, "нормандской четверке" стоит собираться чаще.
"Ну, в первую очередь, хотелось бы, чтобы та "нормандская четверка", которая на сегодня существует, собиралась и принимала решения. Несколько раз они собирались то в Берлине, то в Париже, и что? Ни разу не вышли к прессе вместе", — сказал Кучма.
Он добавил, что рассчитывает в этом вопросе на нового президента Франции.
Переговоры в формате "нормандской четверки" проводятся с июня 2014 года. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. В рамках "нормандского формата" проходят встречи и телефонные переговоры на высшем, министерском и экспертном уровнях. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в октябре 2016 года в Берлине, на ней стороны договорились подготовить план по урегулированию в Донбассе.