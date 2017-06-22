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В мире

"Нас ставят на колени": Кучма высказался об отношениях Украины с ЕС

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Июнь 2017 (54)
18:3422.06.2017
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© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС. Архивное фотоФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС. Архивное фото
© Фото : Администрация Президента Украины

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Евросоюз "ставит на колени" Украину, которую рассматривает как сырьевой придаток, стране надо объединиться для дальнейшего развития, а не ходить по миру с протянутой рукой, считает экс-президент Украины Леонид Кучма. Об этом он заявил на балтийско-черноморском форуме "Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора", трансляцию его выступления вел телеканал "112 Украина".

Вид на Киев
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Необитаемая Украина завтрашнего дня
По словам Кучмы, сейчас в стране нет единства ни в обществе, ни среди политиков, что мешает решению проблем. Кроме того, в последние годы экономика находится в серьезном кризисе и практически не развивается.

"Мы про экономику вообще забыли. Мы же разваливаемся начисто, высокотехнологических отраслей нет уже практически: ракетной и космической отрасли нет, авиации нет… Мы становимся сырьевым придатком: у нас металлурги остались, химия, сельское хозяйство. Куда мы идем?" — сказал он.

По мнению политика, не стоит надеяться на помощь ЕС, так как Европа воспринимает страну только в качестве сырьевого придатка. Он также раскритиковал Евросоюз за отсутствие реальной помощи развитию Украины.

Граждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
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Священный безвиз: чем украинцы платят за него
"Мы радуемся европейскому нашему выбору, свободной торговле с Европой. А чем мы торгуем с Европой? Посмотрите статистику, там же, помимо пшеницы и сельского хозяйства, практически ничего нет. Квотирование идет жесткое и за первый квартал мы практически все квоты выбрали. А теперь посмотрите, как европейцы нас ставят на колени, давайте лес рубите наповал и везите к нам. Где конкретная помощь Украине, чтобы мы становились на ноги? Потому что если мы будем нищими, которыми мы сейчас являемся, мы никому не нужны. Посмотрите в Европе на прессу, про Украину уже никто практически не вспоминает", — сказал Кучма.

По его словам, "не надо ходить с протянутой рукой по всему миру и просить денег".

"Если мы сами не одумаемся и не начнем заниматься проблемами, и если люди не поверят во власть и мы не будем воз в одном направлении тянуть, то никакие форумы не помогут, за нас никто наши дела делать не будет", — добавил он.

О санкциях Евросоюза против России

Комментируя в своем выступлении антироссийские санкции, которые ЕС ввел из-за ситуации на Украине, Кучма заявил, что эти меры заставляют Россию думать и развивать технологии.

Вид на Собор Василия Блаженного в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Метод, который не работает: история антироссийских санкций
"Есть ли механизмы у европейцев заставить (Москву — ред.) пойти на какие-то позитивные изменения? Торговые санкции — да, какие-то проблемы для России они создают. Но, с другой стороны, они заставляют Россию заниматься энергозамещающими технологиями. Это действительно так. И если я не могу купить где-то в мире, Европе, значит я должен думать своим мозгами. А мозги в России есть, как мы с вами хорошо понимаем", — сказал он.

Ранее в среду высокопоставленный источник в ЕС не исключил, что на саммите, который проходит 22-23 июня в Брюсселе, лидеры европейских стран примут "политическое решение" продлить санкции против России. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель представят свою оценку выполнения минских договоренностей и рекомендации по санкциям.

Отражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ряд стран ЕС против продления санкций в отношении России, заявил источник
Текущие экономические ограничительные меры действуют до 31 июля. Как говорится в материалах к саммиту, официальное решение о пролонгации может последовать в ближайшие дни после встречи.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

О ситуации в Донбассе

Кучма, который является представителем Киева в контактной группе по Донбассу, отметил, что не видит смысла в смене минского формата по урегулированию конфликта.

На улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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"Сегодня многие говорят: давайте сменим формат, давайте еще кого-то добавим. Что от этого? От количества ничего не меняется", — сказал он. По мнению Кучмы, решение конфликта зависит от России и привлечение к этому процессу новых участников ничем не поможет.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какие шаги надо предпринять для урегулирования ситуации в Донбассе, представитель Киева заявил, что, по его мнению, "нормандской четверке" стоит собираться чаще.

"Ну, в первую очередь, хотелось бы, чтобы та "нормандская четверка", которая на сегодня существует, собиралась и принимала решения. Несколько раз они собирались то в Берлине, то в Париже, и что? Ни разу не вышли к прессе вместе", — сказал Кучма.

Он добавил, что рассчитывает в этом вопросе на нового президента Франции.

Солдаты ВСУ на востоке Украины
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
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"Будем надеяться, что пришел новый человек в Елисейский дворец, и мы видим по его заявлениям, что он хочет этот процесс сдвинуть с места. Посмотрим, если они будут работать с Меркель в таком плане, как они уже встречались и договаривались, я уверен, что какие-то подвижки будут", — добавил он.

Переговоры в формате "нормандской четверки" проводятся с июня 2014 года. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. В рамках "нормандского формата" проходят встречи и телефонные переговоры на высшем, министерском и экспертном уровнях. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в октябре 2016 года в Берлине, на ней стороны договорились подготовить план по урегулированию в Донбассе.

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