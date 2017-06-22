В Чехии из-за жары ввели сокращенный рабочий день

ПРАГА, 22 июн — РИА Новости, Александр Куранов. В большинстве министерств и учреждений Чехии, а также во многих фирмах из-за установившейся в последние дни жаркой погоды введен укороченный рабочий день, сообщил РИА Новости представитель Минпромторга Франтишек Котрба.

В Чехии с конца минувшей недели дневная температура держится на уровне 33-35 градусов в тени. В связи с этим немало людей, особенно старшего возраста, обратились за помощью к медикам, много работы также у пожарных.

Руководители многих фирм и учреждений приняли решение сократить на несколько часов рабочий день, прежде всего, для тех сотрудников, которые работают в помещениях без систем климатизации.

"Сотрудники, работающие в кабинетах без климатизации, сегодня получили разрешение покинуть министерство в 14.30, то есть, на 2,5 часа раньше времени. При этом один из сотрудников в каждом управлении обязательно остается на месте", — сказал Котрба.

Сотрудники Минздрава при тех же условиях покинули рабочие места еще на полчаса раньше, а служащие Минкультуры вообще отработали лишь полдня, до 13 часов, так же, как и сотрудники Минтранса.

Республиканский МИД на время жарких дней частично ввел для своих служащих режим "home office".

"С 13.30 наши сотрудники могут работать дома при условии сохранения функционирования каждого отдела. В эти дни температура в некоторых канцеляриях министерства достигает 35-38 градусов", — сообщила пресс-секретарь МИД Ирэна Валентова. Помещения в здании МИД не оборудованы системой климатизации.

В большинстве остальных учреждений, а также на фирмах и предприятиях служащие покидают из-за жары рабочие места раньше времени, в зависимости от производственной ситуации, с разрешения низовых руководителей.

Согласно трудовому законодательству, в определенных случаях, в частности, из-за чересчур высокой температуры на рабочем месте, руководители учреждений и предприятий имеют право сократить рабочий день, разрешить служащим трудиться дома, ввести регулярные перерывы в работе или перенести ее на более позднее время.

Чешские синоптики ожидают со следующей недели некоторое ослабление жары, но к ней могут добавиться грозы, а местами и ураганы.