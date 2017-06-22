В США внесли законопроект о военном сдерживании России

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Группа из 23 демократов в комитете по вооруженным силам палаты представителей сообщила в четверг в пресс-релизе, что внесла очередной законопроект о военном сдерживании России.

Законопроект об "укреплении единства против российской агрессии" предполагает обязать Пентагон разработать "полномасштабную стратегию по противодействию России".

В числе претензий к России упоминаются предполагаемые нарушения Россией Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Москва отрицает эти обвинения. Авторы предлагают разработать план по санкциям против Москвы по РСМД, но не говорят, о каких именно санкциях может идти речь.

Авторы законопроекта требуют от Пентагона разработать план по развертыванию в Европе высокоточного оружия, "чтобы усилить сдерживание России с помощью обычных вооружений".

Кроме того, Пентагон хотят обязать дать оценку стоимости размещения дополнительного военного контингента США в Европе на постоянной основе.

Помимо этого, демократы требуют разработать план борьбы с модернизацией ВС РФ, включая в особенности такой военный потенциал, как беспилотники, электронные средства борьбы и высокоточное оружие дальнего радиуса действия. Кроме того, предлагается ускорить программы, которые позволят ВС США действовать в условиях глушения сигнала GPS.

Также Пентагон планируют обязать бороться с "нетрадиционными методами ведения войны" и "российской пропагандой", укреплять кибербезопасность. Наконец, авторы законопроекта подчеркивают необходимость скорейшего принятия на вооружение дополнительных скоростных подводных лодок для сдерживания РФ на море.

При этом демократы признают, что конфронтация может привести к неправильным расчетам, что грозит столкновением с Россией, вплоть до ядерной войны, и хотят снизить подобную опасность.

"(Законопроект) поддерживает заинтересованность США в стратегической стабильности, требуя параллельно составить план по сокращению рисков от неправильных расчетов и нежелательных последствий, которые могли бы привести к ядерной войне", — говорится в пресс-релизе демократов.

Перспективы принятия закона неясны. Представители Республиканской партии, которая контролирует обе палаты конгресса, в написании закона участия не принимали.