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В мире

В США внесли законопроект о военном сдерживании России

17:5822.06.2017
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс СШАКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Группа из 23 демократов в комитете по вооруженным силам палаты представителей сообщила в четверг в пресс-релизе, что внесла очередной законопроект о военном сдерживании России.

Американский истребитель во время операции в Сирии и Ираке. Архивное фото
© AP Photo / Petr David Josek
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Законопроект об "укреплении единства против российской агрессии" предполагает обязать Пентагон разработать "полномасштабную стратегию по противодействию России".

В числе претензий к России упоминаются предполагаемые нарушения Россией Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Москва отрицает эти обвинения. Авторы предлагают разработать план по санкциям против Москвы по РСМД, но не говорят, о каких именно санкциях может идти речь.

Авторы законопроекта требуют от Пентагона разработать план по развертыванию в Европе высокоточного оружия, "чтобы усилить сдерживание России с помощью обычных вооружений".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
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Кроме того, Пентагон хотят обязать дать оценку стоимости размещения дополнительного военного контингента США в Европе на постоянной основе.

Помимо этого, демократы требуют разработать план борьбы с модернизацией ВС РФ, включая в особенности такой военный потенциал, как беспилотники, электронные средства борьбы и высокоточное оружие дальнего радиуса действия. Кроме того, предлагается ускорить программы, которые позволят ВС США действовать в условиях глушения сигнала GPS.

Также Пентагон планируют обязать бороться с "нетрадиционными методами ведения войны" и "российской пропагандой", укреплять кибербезопасность. Наконец, авторы законопроекта подчеркивают необходимость скорейшего принятия на вооружение дополнительных скоростных подводных лодок для сдерживания РФ на море.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
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При этом демократы признают, что конфронтация может привести к неправильным расчетам, что грозит столкновением с Россией, вплоть до ядерной войны, и хотят снизить подобную опасность.

"(Законопроект) поддерживает заинтересованность США в стратегической стабильности, требуя параллельно составить план по сокращению рисков от неправильных расчетов и нежелательных последствий, которые могли бы привести к ядерной войне", — говорится в пресс-релизе демократов.

Перспективы принятия закона неясны. Представители Республиканской партии, которая контролирует обе палаты конгресса, в написании закона участия не принимали.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Дмитрий .
Да когда же долбанет Йеллоустоун!!!?
Будем надеяться(дай Бог),что уже в ближайшие месяца он взорвется,тем самым он уничтожит хаос и негатив(США) на Земле.
Супервулкан хорошо дает о себе знать,каждый день происходит от 30-до 273 землетрясений в нем.
Сейсмические датчики Йеллоустоуна фиксируют резкий подъем магмы недалеко от города Запад Йеллоустон.
18:16
22.06.2017
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Cicicipi
Похоже по мнению этих олухов мы уже напали. Хотя чему удивляться. Любое поползновение на права мирового полицейского он обязан считать нападением, иначе он махом станет ни кто и звать его ни как.
18:14
22.06.2017
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