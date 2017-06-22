Порошенко заявил, что Евросоюз продлит санкции против России

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко после встречи с главой Евросовета Дональдом Туском и канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Евросоюз продлит санкции против РФ.
"Сегодня состоится заседание Совета Европейского союза. Будет принято, теперь мы уже точно знаем, решение о продлении санкций против Российской Федерации аж до полной имплементации минских соглашений, в том числе и их компонента по безопасности… Традиционно, санкции продлятся на полгода", — заявил Порошенко в четверг на брифинге, который транслировал телеканал "112. Украина".
Это должно дать старт официальной процедуре продления экономических ограничительных мер, которые сейчас действуют до 31 июля. Как говорится в материалах к саммиту, официальное решение "касательно пролонгации экономических санкций" может последовать в ближайшие дни после саммита.