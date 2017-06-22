ТАЛЛИН, 22 июн — РИА Новости, Николай Адашкевич. Российские дипломаты во главе с послом РФ в Эстонии Александром Петровым в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны — возложили венок и цветы к подножию памятника Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый солдат".

В состоявшейся в четверг церемонии также приняли участие представители ветеранских и других общественных организаций. В посольстве РФ отметили, что в этот день к монументу пришли и трое фронтовых друзей — боевые ветераны Эстонского стрелкового корпуса Григорьев, Сикк и Виллемсоо, а также представители ветеранских организаций — Таллинского общества участников Второй мировой войны, Клуба ветеранов флота, Общества жителей блокадного Ленинграда.

После возложения венков Таллинское общество участников Второй мировой войны пригласило всех желающих на показ документального фильма режиссера Олега Беседина "Подвиг длиною в 70 лет". Картина рассказывает о Герое Советского Союза Арнольде Константиновиче Мери — человеке, которого при жизни называли "живым бронзовым солдатом". Арнольд Мери первым из эстонцев был удостоен звания Героя Советского Союза.

Великая Отечественная война длилась 1418 дней, в ходе нее погибло около 27 миллионов человек. В 1996 году указом президента РФ Бориса Ельцина 22 июня объявили Днем памяти и скорби. В этот день на территории России приспускаются государственные флаги.