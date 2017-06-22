БРЮССЕЛЬ, 22 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Пик разведывательной активности НАТО у границ России придется на июль-сентябрь, считает постоянный представитель России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко.

"Мы фиксируем постоянно возрастающую разведывательную активность вдоль наших рубежей. Это серьезно ухудшает безопасность, и мы отмечаем, что пик этой активности, видимо, придется на июль-август-сентябрь, и это, думаю, непосредственно связано и с предстоящими российско-белорусскими учениями "Запад", — сказал Грушко РИА Новости.

Он подчеркнул, что "учения были заранее анонсированы, и мы уже объявили, что вся необходимая информация об этих учениях будет представлена на тех площадках, которые мы обычно используем для этого, в частности, на специальных брифингах на высоком уровне для военных атташе в Москве, а также на площадке форумов сотрудничества в области безопасности".

По словам Грушко, российская сторона наблюдает "повышенную военную активность стран НАТО на земле, на воде и в воздухе". "Нас тревожит то, что к многонациональным учениям, которые могут проходить под эгидой НАТО — не под эгидой НАТО, начинают привлекаться американские стратегические бомбардировщики", — отметил постпред.

В июне должно быть завершено формирование новой конфигурации сил НАТО в Европе: полностью развернуты и интегрированы в состав национальных сил четыре батальонные группы в Польше, Латвии, Литве и Эстонии, развернуты штабные ячейки. Уже сертифицированы два штаба дивизионного уровня — в Щецине и Бухаресте.