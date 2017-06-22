При землетрясении в Гватемале пострадали исторические памятники

МЕХИКО, 22 июн — РИА Новости. Ряд памятников колониальной истории пострадал в городе Антигуа, бывшей столице Гватемалы, в результате мощного землетрясения, сообщает пожарная служба города.

"Некоторые памятники получили повреждения в Антигуа после сильного землетрясения, продолжается мониторинг", – говорится в сообщении службы в ее микроблоге в Twitter.

Algunos monumetos presentan daños en Antigua G. Tras fuerte sismo, CVB mantiene monitoreo. pic.twitter.com/tuYREu9Aef — Bomberos Voluntarios (@BVAntigua) 22 июня 2017 г.

По уточненным данным национального института сейсмологи центральноамериканской страны, магнитуда землетрясения составила 6,7. Небольшие разрушения отмечены также в столице Гватемале, в одноименном департаменте и департаменте Сакатепекес. О жертвах и пострадавших данных пока нет.

Землетрясение произошло в 6.31 по местному времени (15.31 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 38 километрах к юго-западу от города Пуэрто-Сан-Хосе. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались также на территории соседнего Сальвадора. Данных о пострадавших там тоже нет.