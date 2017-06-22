В Афганистане назначили дату парламентских выборов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Независимая комиссия по выборам в Афганистане в четверг объявила, что парламентские выборы в стране пройдут 7 июля 2018 года, передает телеканал Tolo News.

Глава комиссии Наджибулла Ахмадзай во время пресс-конференции отметил, что на этот же день запланировано проведение выборов в местные советы.

Он призвал население к сотрудничеству с комиссией при проведении выборов, отметив, что правительству Афганистана необходимо сосредоточиться на проблемах, связанных с боевыми действиями и конфликтом в стране для успешного проведения выборов в парламент.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ).

Пятилетний срок полномочий парламента Афганистана должен был истечь 22 июня 2015 года, но выборы были перенесены из соображений безопасности, неуверенности в проведении честного подсчета голосов и в целом нестабильной обстановки в стране. Президент Афганистана Ашраф Гани распорядился продлить мандат парламента до тех пор, пока не будет возможности провести выборы.

* террористическая организация, запрещенная в России