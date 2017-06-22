СМИ: канадский снайпер в Ираке установил рекорд, убив боевика с 3450 метров

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Снайпер канадских сил специального назначения в Ираке побил мировой рекорд, нейтрализовав боевика с расстояния 3 тысячи 450 метров, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на источники.

По данным источников газеты, участник Объединенных оперативных сил в Ираке попал в боевика террористической организации "Исламское государство"* из снайперской винтовки McMillan TAC-50. Выстрел был произведен из высотного здания.

"Это невероятное мастерство. Это мировой рекорд, который, возможно, никогда больше не будет достигнут", — цитирует издание свой источник в канадских ВС. Он также подчеркнул, что смерть боевика была зафиксирована камерой, подчеркнув, что это "не мнение и не предположение".

Как сообщается, предыдущий мировой рекорд принадлежит британскому снайперу Крейгу Харрисону, поразившему боевика "Талибана"* с расстояния, 2,475 километра в 2009 году.

*террористическая группировка, запрещенная в России