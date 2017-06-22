Польша хочет исключить Беловежскую пущу из природного наследия ЮНЕСКО

ВАРШАВА, 22 июн — РИА Новости. Министр окружающей среды Польши Ян Шишко обратился в прокуратуру, чтобы решить вопрос об исключении Беловежской пущи из списка всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

В четверг он посетил пущу и пригласил с собой послов стран ЕС.

"В 2014 году, нарушая закон международный, незаконно введена Беловежская пуща в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО", — заявил Шишко, выступление которого транслирует телеканал TVN24.

Шишко добавил, что после внесения пущи в список природного наследия ЮНЕСКО в ней стало невозможным ведение деятельности человека. "Весь мир стал требовать ограничить использование лесов пущи", — сказал министр.

Он пояснил, что из-за этого произошла "лавинообразная гибель деревьев из-за разных болезней и насекомых". "Невозможность мелиорации вызвала появление поверхностной воды в одних местах, что в свою очередь вызывает деструктивные явления и недостаток воды в других местах, что также плохо влияет на фауну пущи", — добавил Шишко.

Он добавил, что уже обратился в прокуратуру Польши по этому поводу.

Шишко видит возможность разрешить ситуацию, включив Беловежскую пущу в список культурно-природного наследия Юнеско, исключив ее из списка природного наследия.

Министр убежден, что в настоящее время на территории пущи имеется юридическое противоречие. "С одной стороны, есть правила ЕС, которые требуют защиты леса, а это требует проведения работ. С другой стороны — правила ЮНЕСКО, которые запрещают любое вмешательства человека", — сказал он.

Это заявление министра вызвало крайне негативную реакцию польской оппозиции. Так депутат партии Гражданская платформа Славомир Нитрас вынес на трибуну Сейма мешок с опилками. "Это опилки, они еще пахнут лесом, но лесом уже не являются. Вся Польша полна опилок, только вы здесь не хотите об этом говорить. Это символ ваших правительств, — опилки", — сказал Нитрас.

Он подчеркнул, что Беловежская пуща является "символом и материальным наследием человечества и поляков". Депутат обратился с вопросом к премьер-министру Польши Беате Шидло, действительно ли Польша будет обращаться с заявлением об исключении пущи из списка объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Экологи из разных стран регулярно протестуют против вырубки пущи. Они приковывают себя к тяжелой технике, через некоторое время полиция прерывает акции.

Ранее польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Белоруссией и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.