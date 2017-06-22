МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В ряде азиатских стран в продажу поступили поддельные конструкторы Lego с фигурками боевиков "Исламского государства"*, сообщает RT.

В наборы входят фигурки джихадистов, а также такие элементы, как бензопила, динамит с таймером и горящие бочки, которые можно запустить с катапульты.

Кроме того, на появившейся в соцсетях рекламе конструктора изображена сцена казни.

​Распространением наборов занимается некая китайская фирма. Представитель Lego Камилла Педерсон заверила RT, что это подделка.

"Это не продукция Lego, равно как и кирпичики в наборе — не кирпичики Lego. Как компания, деятельность которой направлена на вдохновение и развитие детей, мы бы, естественно, никогда не выпустили такой продукт", — уверяет она.

По данным австралийского портала 9NEWS, один такой набор обнаружила у своего сына жительница Малайзии. По ее словам, мальчик купил его менее чем за два доллара. Женщина сообщила о находке в полицию и исламский совет.

*террористическая группировка, запрещенная в России