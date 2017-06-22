В Литве грузовик с американскими военными попал в ДТП

Военнослужащие армии США во время учений в Литве. Архивное фото

Военнослужащие армии США во время учений в Литве. Архивное фото

ВИЛЬНЮС, 22 июн — РИА Новости. Грузовик с военнослужащими США попал в четверг в аварию в Вильнюсском районе Литвы, пострадала беременная женщина, сообщил Главный комиссариат полиции Вильнюса.

"Сообщение об аварии на Неменчинском шоссе было получено в 11.26 часов (время совпадает с мск). Столкнулись три автомобиля — Renault, Toyota и военный грузовик США, перевозивший военнослужащих. Во время столкновения пострадала беременная женщина", — пишет ведомство.

По предварительным данным, в автомобиль Toyota врезался Renault. От удара Toyota выскочила на встречную полосу перед проезжающим военным грузовиком США, который от удара съехал с дороги.

"Военнослужащие, находящиеся в грузовике, не пострадали. Пострадали водители легковых автомобилей, одной из которых оказала беременная женщина. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

Ранее в Литве произошел дорожный инцидент с участием американских военных: внедорожник Hummer с американскими военными, принадлежащий НАТО, протаранил в литовском городе Мариямполе автомобиль, в котором находились четыре девушки; трое из них пострадали, их доставили в больницу.