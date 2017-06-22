Около 600 зданий в Англии могут иметь облицовку, схожую с Grenfell Tower

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Около 600 зданий в Англии имеют облицовку, схожую с облицовкой высотного жилого дома Grenfell Tower, где произошел пожар, в результате которого погибли 30 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Согласно оценкам, предоставленным нам советами, есть около 600 высотных зданий с похожей облицовкой", — приводит агентство слова представителя Мэй.

Представитель Мэй отметила, что правительство просит местные власти срочно прислать образцы облицовки для проверки. По словам представителя, тесты показали, что облицовка на трех зданиях оказалась легковоспламеняющейся. Оценка не касается зданий в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что облицовка жилого дома в Лондоне, где произошел пожар, могла быть выполнена с нарушением принятых в стране строительных норм.

Газета Guardian сообщала, что компания, ремонтировавшая 24-этажный жилой дом в Лондоне, где произошел сильный пожар, не стала применять более огнеупорные панели для облицовки здания. Как рассказал изданию директор компании Omnis Exteriors, чьи композитные панели использовались при реновации здания, застройщик заказал более дешевый тип обшивки, который хотя и позволил сэкономить, но был менее огнеупорным. Более безопасный тип обшивки обошелся бы застройщику на 2 фунта за квадратный метр дороже.

При произошедшем ночью 14 июня пожаре в 24-этажном социальном жилом доме Grenfell Tower в не самом благополучном, хотя и снабженном современной социальной инфраструктурой, районе Лондона — Северном Кенсингтоне — погибли по меньшей мере 30 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести и, скорее всего, погибшими. До 600 жителей были эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях, десятки человек получили ожоги, состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.