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В мире

Макрон хочет самостоятельности: он готов бомбить Сирию без согласия Трампа

16:4622.06.2017
(обновлено: 17:04 22.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции. 29 мая 2017Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции. 29 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Франция может нанести превентивные удары по складам химического оружия в Сирии, не заручившись для этого поддержкой Соединенных Штатов. По словам французского лидера Эммануэля Макрона, красной линией для его страны станет применение оружия массового поражения Дамаском. Хозяин Елисейского дворца заявил, что не намерен "быть слабым", осудив за нерешительность своего предшественника Франсуа Олланда, отказавшегося от операции против Башара Асада, когда ее не поддержали США. Вместе с тем Макрон считает, что смена власти в Сирии не является больше "абсолютным приоритетом" для Франции.

Макрон рисует красную линию

Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Асад заявил, что худшее в сирийском конфликте уже позади
Возможность проведения самостоятельных ударов по сирийской территории — первая самостоятельная инициатива Эммануэля Макрона в ближневосточной политике. Ранее, в апреле 2017 года, Париж поддержал бомбардировку Соединенными Штатами военного аэродрома Сирии в Эш-Шайрате, совершенную в ответ на использование химического оружия против жителей города Хан-Шейхуна. Власти Франции виновником произошедшего назвали Башара Асада. Россия и Сирия со своей стороны уверены, что речь идет о международной провокации.

Весной 2017 года между Москвой и Парижем состоялся обмен мнениями о доказательствах вины Башара Асада в инцидентах, связанных с применением химического оружия. Франция опубликовала доклад, в котором доказывала вину Асада сходством примененного зарина с тем, которым располагала Сирия. В Кремле доводы Елисейского дворца назвали "содержащими многочисленные нестыковки" и "вызывающими сомнения в своей достоверности".

После избрания президентом Эммануэля Макрона геополитическое позиционирование Франции начинает меняться. Новый лидер осудил прежнюю политику своей страны в Сирии за нерешительность, отметив, что та "ослабила" ее позиции. "Что сделало Францию менее сильной? То, что мы обозначили публично красную линию и не сделали из этого необходимых выводов", — заявил Макрон. Но одновременно президент Франции заявил, что не видит "легитимного преемника" у Башара Асада, потому не станет требовать смены власти в Сирии в обозримом будущем.

© AFP 2017 / French Army/ ECPADФранцузские самолеты "Рафаль" в небе над Сирией
© AFP 2017 / French Army/ ECPAD
Французские самолеты "Рафаль" в небе над Сирией

Силовая логика французского президента

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Американские "чужие", Сирия и украинский вопрос: Путин — о внешней политике
Франция вступила в Сирийскую войну в сентябре 2015 года, и в течение длительного времени действия Парижа подчинялись логике, предлагавшейся Вашингтоном. Подобное положение дел было объяснено зависимостью французских ВВС от разведывательной информации, поставлявшейся США. В 2015 году, вслед за террористическим нападением на Париж, зависимость от американцев только окрепла. Власти Франции нуждались в показательном ударе по позициям ИГ*, но без помощи союзника точно не представляли, куда направить свое оружие.

Слишком тесные связи с США (Франция, помимо прочего, закупает американскую военную технику — беспилотники Reaper — пользование которой требует консультаций инструкторов) сделали невозможным сближение с Россией по Сирии, на котором в конце 2015 года настаивало общественное мнение.

Нынешний 2017 год принес перемены одновременно в США, Франции и Персидском заливе. Катар сблизился с Ираном, Штаты дистанцировались от Европейского союза, а Париж оказался готов проводить в Сирии свою собственную линию. На встрече с президентом США Дональдом Трампом Макрон заявил, что не намерен делать своему визави "никаких уступок, в том числе символических". "Дональд Трамп, президент России и президент Турции находятся в силовой логике. Меня это устраивает", — заявил Макрон.

© AFP 2017 / Anne-Christine PoujoulatФранцузские военные техники проводят подготовку истребителей "Рафаль" на палубе авианосца "Шарль де Голль"
© AFP 2017 / Anne-Christine Poujoulat
Французские военные техники проводят подготовку истребителей "Рафаль" на палубе авианосца "Шарль де Голль"

Выбрать между Саудовской Аравией и Катаром

Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
Сирия отметила 71-ю годовщину освобождения от французских колонизаторов
В том, что касается Ближнего Востока, политический выбор, стоящий перед Эммануэлем Макроном, можно сформулировать так: кто окажется ближе Парижу — Эр-Рияд или Доха? Курс предшествовавших французских президентов можно оценивать по тому, кому они покровительствовали на Аравийском полуострове. Для Николя Саркози ближайшим союзником Франции был Катар, с которым Париж заключил договор об особом фискальном режиме. Франсуа Олланд, напротив, сблизился с Саудовской Аравией, наследника престола которой наградил орденом Почетного легиона.

Политика покровительства ближневосточным режимам остро критикуется во Франции, что сказалось на предвыборной кампании Эммануэля Макрона, заявившего буквально следующее: "Я положу конец соглашениям, которые благоприятствуют Катару во Франции. Я буду чрезвычайно требователен к Катару и Саудовской Аравии, чтобы добиться прозрачности в вопросе о финансировании терроризма". Однако принятые на себя обязательства новый президент выполнять не спешит.
Заявление о готовности проводить собственные бомбардировки Сирии вкупе с осуждением Франсуа Олланда, не настоявшего на ударах в 2013 году, свидетельствуют в пользу саудовской линии. Впрочем, Макрон делает оговорку, что не требует немедленного ухода Башара Асада и выступает против возможного превращения Сирии в "несостоявшееся государство".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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