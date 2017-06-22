Американская ракета-перехватчик провалила вторые испытания

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США осуществили испытания ракеты-перехватчика SM-3, но они не увенчалось успехом, сообщает портал Defense News. © AP Photo / Joseph Nair США хотят потратить в 2018 году почти $10 млрд на противоракетную оборону

По данным портала, специально оборудованный корабль ВМС США John Paul Jones определил и отследил цель, но не смог ее перехватить. Баллистическая ракета средней дальности была запущена с ракетного полигона США на острове Кауаи, Гавайи.

Сообщается, что будет осуществлен подробный анализ данных испытаний.

В феврале прошли первые летные испытания ракеты-перехватчика. Корабль John Paul Jones определил цель, после чего выпустил ракету.