СМИ сообщили новые детали расследования о "связях" Трампа с Россией

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс и директор Агентства национальной безопасности США Майк Роджерс заявили, что президент США Дональд Трамп предлагал им официально опровергнуть наличие связей между его командой и Россией, однако не оказывал на них давление, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщается, Коутс и Роджерс на прошлой неделе провели несколько отдельных встреч со спецпрокурором по "российскому" расследованию в минюсте США Робертом Мюллером и сенаторами, участвующими в расследовании, где раскрыли детали взаимодействия с Трампом по данному вопросу. По словам Роджерса, сотрудничать с Трампом было "неловко и некомфортно", однако он отрицает, что президент просил их о вмешательстве.

По данным источников телеканала, данные встречи носили конфиденциальный характер, поэтому они не могут поделиться дальнейшими деталями данных бесед.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Трамп просил Коутса и Роджерса повлиять на расследование ФБР, чтобы "принизить его важность". Противники Трампа расценивают это как попытку президента "воспрепятствовать правосудию", что считается в США преступлением.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.