ВСУ выпустили по ДНР более 200 мин и снарядов за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (176)

Последствия обстрела со стороны ВСУ в ДНР. Архивное фото

Последствия обстрела со стороны ВСУ в ДНР. Архивное фото

ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 200 мин и снарядов за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На донецком направлении по районам 12 населенных пунктов противник выпустил 28 артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра, 61 снаряд калибром 122 миллиметра, 25 танковых снаряда, 49 мин калибром 82 миллиметра и 44 мины калибром 120 миллиметров", — сказал Басурин.

По его словам, еще шесть мин украинские силовики выпустили по населенным пунктам на мариупольском направлении.