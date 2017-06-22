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В Таиланде приняли национальную стратегию на ближайшие 20 лет

14:2122.06.2017
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВид на Бангкок. Таиланд. Архивное фотоВид на Бангкок. Таиланд. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БАНГКОК, 22 июн – РИА Новости, Евгений Беленький. Законодательное собрание (парламент) Таиланда единогласно приняло в четверг Закон о национальной стратегии, обязывающий все правительства, которые будут управлять страной в последующие 20 лет, последовательно проводить политику реформ, выработанную нынешним руководством страны, сообщает в четверг Третий национальный телеканал Таиланда.

Комитет по нацстратегии как орган контроля

Закон предполагает создание специального комитета по национальной стратегии, во главе которого будет нынешний премьер-министр и глава военного переворота 2014 года генерал Прают Чан-Оча. В состав комитета войдут видные военачальники, высшие чиновники, а также назначенные властями представители бизнеса и общественности. Комитет будет работать с каждым правительством Таиланда в последующие 20 лет, и раз в пять лет будет проводить "сверку исполнения национальной стратегии", давая оценку работе правительств по выполнению 20-летней программы.

Вид на Бангкок. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Одновременно парламент принял закон о реформах, в соответствии с которым будут созданы отдельные комитеты по подготовке реформ в области политики, права, правоохранительной деятельности и экономики, говорится в сообщении.

Цель — национальное примирение и процветание без популизма

План реформ и стратегия на 20 лет разработаны Национальным советом мира и порядка (НСМП), надправительственным органом, имеющим законодательные и исполнительные функции, который был создан военными в день государственного переворота 22 мая 2014 года. Тогда таиландские военные свергли демократически избранное правительство, и пришли к власти под лозунгами национального примирения после многолетнего политического конфликта, вызвавшего небывалое в истории политическое размежевание в таиландском обществе и неоднократно провоцировавшего уличные столкновения, кровопролитие и паралич законно избранных органов власти.

Тайский солдат с собакой. Архивное фото
© AFP 2017 / Lillian Suwanrumpha
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Во главе НСМП стоял руководитель военного переворота, командующий сухопутных войск генерал Прают Чан-Оча, ставший после создания военными временного кабинета министров премьером в этом кабинете. При этом генерал Чан-Оча не покинул пост председателя НСМП и остается на этом посту и сегодня. В состав НСМП вошли командующие всех видов вооруженных сил и несколько высших гражданских чиновников. Решением НСМП было создано Законодательное собрание (временный парламент), депутаты которого были назначены военными, а также другие органы власти.

В НСМП причиной политического конфликта 2005–2014 годов и связанных с ним проблем считают популистскую политику массовых политических партий, находившихся у власти в стране с 2000 по 2006 год, с 2007 по 2009, а затем еще раз – с 2011 по 2014 годы. В связи с этим военные заявляют, что возвращение страны к гражданскому выборному правлению должно произойти только после того, как политические реформы будут полностью запущены, а законодательство будет готово дать отпор популизму во всех его проявлениях. В соответствии с "дорожной картой восстановления демократического правления", разработанной НСМП, следующие выборы в Таиланде состоятся во второй половине 2018 года.

Военные на месте взрыва в больнице Пхрамонгкутклао в Бангкоке, Таиланд. Архивное фото
© AP Photo / Sakchai Lalit
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Подготовленные к принятию парламентом новые законы о политических партиях и выборах составлены таким образом, чтобы крупные массовые партии просто не могли возникнуть. Стратеги НСМП предполагают, что при наличии множества небольших партий решающее парламентское большинство одной партии возникнуть не сможет, и таиландская политика вернется к тем временам, когда страной правили коалиции из множества партий, связанных между собой не столько стратегическими, сколько тактическими интересами.

Экономический аспект национальной стратегии

В созданных таким образом условиях появится возможность обеспечить преемственность и последовательность выполнения долгосрочных программ, в том числе в сфере экономического инфраструктурного строительства, принятых военным правительством в 2014–2017 годах, считают эксперты.

Город Бангкок. Архивное фоо
© РИА Новости / Ян Тихонов
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По мнению региональных наблюдателей, власти страны пытаются обеспечить в ближайшие 20 лет преемственность и последовательность в выполнении таких программ, как строительство скоростных железных дорог, модернизация существующих железных дорог и парка подвижного состава, дальнейшая модернизация портов в стране и связанных коммуникациями с Таиландом портов соседних стран, в частности Мьянмы, приобретение для военно-морских сил подводных лодок, обновление вертолетного парка, танкового парка и парка бронетранспортеров сухопутных войск. В большинстве таких программ основным партнером Таиланда является Китай. Некоторые программы, связанные с развитием грузовых железнодорожных перевозок и поставками вертолетной техники, а в перспективе – и танковой техники, разрабатываются, исходя из вероятности партнерства с Россией.

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