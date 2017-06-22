Кучма: Украине надо развиваться, а не ходить по миру с протянутой рукой

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Украина является для ЕС сырьевым придатком из-за того, что в стране не развиваются высокотехнологичные отрасли, ей надо объединиться для дальнейшего развития, а не ходить по миру с протянутой рукой, считает представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.
"Мы про экономику вообще забыли. Мы же разваливаемся начисто, высокотехнологических отраслей нет уже практически: ракетной и космической отрасли нет, авиации нет… Мы становимся сырьевым придатком: у нас металлурги остались, химия, сельское хозяйство. Куда мы идем?" — сказал Кучма в ходе выступления на балтийско-черноморском форуме "Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора", которое транслировал телеканал "112 Украина".
По его мнению, не стоит надеяться на помощь ЕС, так как страна на данный момент воспринимается Европой только в качестве сырьевого придатка. Он также раскритиковал Евросоюз за отсутствие реальной помощи для развития Украины.
По его словам, "не надо ходить с протянутой рукой по всему миру и просить денег". "Если мы сами не одумаемся и не начнем заниматься проблемами, и если люди не поверят во власть и мы не будем воз в одном направлении тянуть, то никакие форумы не помогут, за нас никто наши дела делать не будет", — добавил он.