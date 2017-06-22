Кучма: Украине надо развиваться, а не ходить по миру с протянутой рукой

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Украина является для ЕС сырьевым придатком из-за того, что в стране не развиваются высокотехнологичные отрасли, ей надо объединиться для дальнейшего развития, а не ходить по миру с протянутой рукой, считает представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.

По его словам, на Украине сейчас нет единства ни в обществе, ни среди политиков, что мешает решению проблем. Кроме того, в последние годы экономика страны находится в серьезном кризисе и практически не развивается.

"Мы про экономику вообще забыли. Мы же разваливаемся начисто, высокотехнологических отраслей нет уже практически: ракетной и космической отрасли нет, авиации нет… Мы становимся сырьевым придатком: у нас металлурги остались, химия, сельское хозяйство. Куда мы идем?" — сказал Кучма в ходе выступления на балтийско-черноморском форуме "Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора", которое транслировал телеканал "112 Украина".

По его мнению, не стоит надеяться на помощь ЕС, так как страна на данный момент воспринимается Европой только в качестве сырьевого придатка. Он также раскритиковал Евросоюз за отсутствие реальной помощи для развития Украины.

"Мы радуемся европейскому нашему выбору, свободной торговле с Европой. А чем мы торгуем с Европой? Посмотрите статистику, там же, помимо пшеницы и сельского хозяйства, практически ничего нет. Квотирование идет жесткое и за первый квартал мы практически все квоты выбрали. А теперь посмотрите, как европейцы нас ставят на колени, давайте лес рубите наповал и везите к нам. Где конкретная помощь Украине, чтобы мы становились на ноги? Потому что если мы будем нищими, которыми мы сейчас являемся, мы никому не нужны. Посмотрите в Европе на прессу, про Украину уже никто практически не вспоминает", — сказал Кучма.

По его словам, "не надо ходить с протянутой рукой по всему миру и просить денег". "Если мы сами не одумаемся и не начнем заниматься проблемами, и если люди не поверят во власть и мы не будем воз в одном направлении тянуть, то никакие форумы не помогут, за нас никто наши дела делать не будет", — добавил он.