МИД Северной Кореи создал собственный сайт

ТОКИО, 22 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Министерство иностранных дел КНДР создало собственный сайт в интернете, пополнив ограниченное число северокорейских ресурсов во всемирной сети.

Краткое сообщение о создании сайта в среду опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его информации, сайт МИД КНДР призван помочь пониманию внешней политики этой страны и "внести вклад в расширение и развитие отношений взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между Кореей и странами мира в соответствии с идеалами независимости, мира и дружбы".

На сайте представлена на корейском и английском языках структура этого ведомства с подробным перечислением департаментов, институтов и подведомственных организаций.

Для такой закрытой страны, как Северная Корея, весьма необычно, что на сайте обнародованы электронные адреса и почтовые адреса некоторых институтов МИД.

В разделах сайта внешнеполитического ведомства перечислены последние новости, документы, даются разъяснения дипломатического курса страны, приведена справочная информация о КНДР, фото- и видеоматериалы.

Также в сайт встроена поисковая система.

Внутри КНДР нет свободного доступа к интернету, поэтому сайт, как представляется, предназначен для внешнего пользования иностранцами и корейцами за рубежом.