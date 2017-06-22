В Испанию под видом кокосов пытались ввезти колумбийский кокаин

Кокосы с кокаином обнаружены в аэропорту Мадрида

Кокосы с кокаином обнаружены в аэропорту Мадрида

МАДРИД, 22 июн – РИА Новости. Три человека задержаны в мадридском аэропорту имени Адольфо Суареса при попытке ввезти в Испанию кокаин, спрятанный внутри кокосов, говорится в сообщении Гражданской гвардии.

В общей сложности обнаружено около 50 килограммов кокаина в жидком виде.

Коробки с кокосами везли из Колумбии. Наркотики удалось обнаружить благодаря проверке груза через сканеры.

Задержаны трое – гражданка Венесуэлы и двое граждан Колумбии. Им будут предъявлены обвинения в совершении преступлений против здоровья населения.

Всего в грузе, который пытались провести подозреваемые, было 902 килограмма фруктов – кокосы и бананы, в каждой из 65 коробок был помещен только один кокос с наркотиками, чтобы не вызвать подозрений.