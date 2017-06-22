Около 500 украинских военных покончили с собой за время операции в Донбассе

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что около 500 случаев самоубийств участников военной операции в Донбассе зарегистрировано на Украине на начало июня 2017 года."Украинская правда".
Аваков отметил, что общепризнанный международный стандарт по военным конфликтам – 90-95% участников боевых действий впоследствии имеют медицинские (связанные с нервной системой) и социальные проблемы, а у около трети диагностируется посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства.
"По информации Международного правозащитного центра "Ла страда Украина", уже в 2015 году количество обращений членов семей участников АТО с жалобами на бытовое насилие увеличилось в восемь раз", — добавил министр.