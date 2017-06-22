Фейковый аккаунт министра обороны Франции сообщил о ликвидации аль-Багдади

ПАРИЖ, 22 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Twitter-аккаунт, якобы принадлежащий министру обороны Франции Флоранс Парли, но оказавшийся фейком, распространил информацию о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.

"Генерал Пьер Де Вилье сообщил мне, что французские ВС в Ираке подтверждают гибель главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади", — говорится в сообщении.

Спустя около получаса появилось новое сообщение, в котором говорилось, что этот аккаунт создан итальянским журналистом Томмассо Дебенедетти.

Министерство обороны Франции в официальном Twitter заявило, что аккаунт @ParlyFlorence — фейковый и что "содержание твитов не соответствует словам министра".

В мае похожая история произошла с аккаунтом, якобы принадлежащим министру культуры Франции Франсуаз Ниссен, — в нем появилась запись о кончине белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич. Позднее Алексиевич в беседе с РИА Новости опровергла информацию.

На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара ВКС 28 мая в южном предместье Ракки. Накануне замглавы МИД России Геннадий Гатилов заявил, что подтверждений смерти аль-Багдади пока нет.

Аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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