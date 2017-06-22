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В мире

В Вене открыли памятник советским военнопленным

14:0222.06.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВид на Вену из окон Южной башни собора Штефансдом с высоты 67 метров. Архивное фотоВид на Вену из окон Южной башни собора Штефансдом с высоты 67 метров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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ВЕНА, 22 июн — РИА Новости. Памятная стела погибшим советским военнопленным открыта в четверг, в День памяти и скорби на Центральном кладбище в Вене.

Участница патриотической акции Линия памяти зажигает свечу на Крымской набережной вдоль Москвы-реки в память о погибших в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
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В торжественном мероприятии приняли участие посол России в Австрии Дмитрий Любинский, послы Белоруссии и Армении Елена Купчина и Арман Киракосян, исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов и многие другие.

Чёрный с золотым обелиск авторства ‎скульптора Дениса Стритовича установлен у десятых ворот кладбища, стела возвышается на 3,6 метра и украшена стилизованной звездой на вершине и надписями на русском и немецком языках: "Здесь покоятся советские военнопленные, погибшие в 1941-1945 годах" и "Никто не забыт, ничто не забыто".

Маленькое чудо

По словам посла Любинского, ‎более 80 тысяч павших в годы Великой Отечественной войны советских граждан покоятся в австрийской земле. "Здесь, у ворот номер 10 Центрального кладбища Вены похоронены 200 граждан из разных республик бывшего СССР. Благодаря кропотливой работе, как у нас говорят, на общественных началах, российские и австрийские активисты совершили маленькое чудо, восстановив 183 имени из 200, и я не сомневаюсь, что работа будет продолжена", —сказал российский дипломат.

Памятник советским воинам в Миколине, Польша. Архивное фото
© Фото : аккаунт движения "Курск" в сети Facebook
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Он добавил, что ‎на протяжении десятилетий эти люди считались потерянными, "а теперь у их потомков, родственников появилась возможность получить достоверные сведения об их трагической судьбе‎".

В свою очередь представитель австрийского министерства внутренних дел Элизабет Слеха‎ в своем выступлении добавила, что поскольку противоположностью равнодушия является память, "сегодняшнее мероприятие для нас — больше, чем просто открытие памятника, больше, чем дань память павшим во время фашистского режима".

"Сегодня мы создаем здесь место памяти.‎‎ Этот памятник стоит понимать как символ мира, памяти и напоминания о том, чтобы подобное больше не повторялось", — добавила она.

Живые в память о павших

По словам Кононова, "установка этого памятника — это зримое свидетельство того, кто и как освобождал Европу от нацизма, фашизма, тех сил, которые поглотили Европу в начале 30-х годов прошлого века".

Памятник советским воинам-освободителям Таллина. Архивное фото
© РИА Новости / В. Бабайлов
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От имени РВИО он поблагодарил всех причастных к реализации проекта — посольство РФ, общественные организации Австрии и множество неравнодушных людей. Он вручил почетные значки членов РВИО двум жительницам Австрии, усилиями которых были восстановлены‎ имена захороненных советских граждан — сотруднице исследовательского центра "Память" Александре Кольб и помощнице историка Петера Сиксля, который много лет проводит в Австрии поиск и перезахоронение советских граждан, — главному редактору австрийского журнала "Давай!" Юлии Эггер.

Он заверил их, что все найденные ими имена будут впоследствии записаны на дополнительных пилонах около обелиска.

Как рассказала Эггер РИА Новости, обнаруженные ими захоронения у закрытых в настоящее время десятых ворот кладбища не имели первичных документов, поэтому имена упокоившихся там нужно было устанавливать через архивы, в чем помогло МВД Австрии, предоставив данные о пробном подкопе в этой почти сравнявшейся с землёй части кладбища. Работа заняла примерно год. "Выяснили, что эти люди работали на военных предприятиях Вены. Они не были расстреляны, а погибли в лазаретах или при транспортировке", — сказала она. По словам собеседницы агентства, в настоящее время лишь четыре семьи из 183 удалось оповестить о месте захоронения‎.

Первый обелиск

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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Памятник перед открытием освятил настоятель собора Святого Николая в Вене протоиерей Владимир Тыщук, а затем, после снятия покрова, к подножию монумента были возложены цветы и венки.

Кононов ранее сообщал РИА Новости, что такие же памятники РВИО устанавливает в России, в Австрии это первый такой обелиск.‎

РВИО в течение двух лет проводит программу по установке памятников неизвестному солдату или на известных захоронениях. В настоящее время почти в 30 регионах России установлены подобные памятники в виде фигуры солдата или обелиска.

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