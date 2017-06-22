В Вене открыли памятник советским военнопленным

ВЕНА, 22 июн — РИА Новости. Памятная стела погибшим советским военнопленным открыта в четверг, в День памяти и скорби на Центральном кладбище в Вене.
Чёрный с золотым обелиск авторства скульптора Дениса Стритовича установлен у десятых ворот кладбища, стела возвышается на 3,6 метра и украшена стилизованной звездой на вершине и надписями на русском и немецком языках: "Здесь покоятся советские военнопленные, погибшие в 1941-1945 годах" и "Никто не забыт, ничто не забыто".
Маленькое чудо
По словам посла Любинского, более 80 тысяч павших в годы Великой Отечественной войны советских граждан покоятся в австрийской земле. "Здесь, у ворот номер 10 Центрального кладбища Вены похоронены 200 граждан из разных республик бывшего СССР. Благодаря кропотливой работе, как у нас говорят, на общественных началах, российские и австрийские активисты совершили маленькое чудо, восстановив 183 имени из 200, и я не сомневаюсь, что работа будет продолжена", —сказал российский дипломат.
В свою очередь представитель австрийского министерства внутренних дел Элизабет Слеха в своем выступлении добавила, что поскольку противоположностью равнодушия является память, "сегодняшнее мероприятие для нас — больше, чем просто открытие памятника, больше, чем дань память павшим во время фашистского режима".
"Сегодня мы создаем здесь место памяти. Этот памятник стоит понимать как символ мира, памяти и напоминания о том, чтобы подобное больше не повторялось", — добавила она.
Живые в память о павших
По словам Кононова, "установка этого памятника — это зримое свидетельство того, кто и как освобождал Европу от нацизма, фашизма, тех сил, которые поглотили Европу в начале 30-х годов прошлого века".
Он заверил их, что все найденные ими имена будут впоследствии записаны на дополнительных пилонах около обелиска.
Как рассказала Эггер РИА Новости, обнаруженные ими захоронения у закрытых в настоящее время десятых ворот кладбища не имели первичных документов, поэтому имена упокоившихся там нужно было устанавливать через архивы, в чем помогло МВД Австрии, предоставив данные о пробном подкопе в этой почти сравнявшейся с землёй части кладбища. Работа заняла примерно год. "Выяснили, что эти люди работали на военных предприятиях Вены. Они не были расстреляны, а погибли в лазаретах или при транспортировке", — сказала она. По словам собеседницы агентства, в настоящее время лишь четыре семьи из 183 удалось оповестить о месте захоронения.
Первый обелиск
Кононов ранее сообщал РИА Новости, что такие же памятники РВИО устанавливает в России, в Австрии это первый такой обелиск.
РВИО в течение двух лет проводит программу по установке памятников неизвестному солдату или на известных захоронениях. В настоящее время почти в 30 регионах России установлены подобные памятники в виде фигуры солдата или обелиска.