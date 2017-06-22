Число жертв взрыва у банка на юге Афганистана увеличилось до 29 человек

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва автомобиля рядом с банком в городе Лашкаргах на юге Афганистана увеличилось до 29 человек, пострадавших примерно 50, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 24 погибших и 60 пострадавших.

Взрыв прогремел в районе 12.00 по местному времени (10.00 мск) в административном центре провинции Гильменд. Сообщалось, что группа вооруженных людей напала на отделение банка New Kabul Bank в городе Лашкаргах. Представитель губернатора провинции Гильменд уточнил, что взрыв прогремел, когда военнослужащие и гражданские лица пришли в банк для получения зарплат.