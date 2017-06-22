В ООН оценили уровень наркозависимости в мире в 2015 году

ЖЕНЕВА, 22 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Четверть миллиарда человек в 2015 году употребляли наркотики хотя бы один раз, говорится во "Всемирном докладе о наркотиках 2017", опубликованном в четверг Управлением ООН по наркотикам и преступности.

"По оценкам в 2015 году наркотики употребляли хотя бы один раз четверть миллиарда человек, или примерно 5% взрослого населения мира. Еще большую тревогу вызывает тот факт, что примерно 29,5 миллиона человек из этих потребителей наркотиков, или 0,6% взрослого населения мира, страдают расстройствами, связанными с потреблением наркотиков. Это означает, что потребление наркотиков настолько пагубно воздействует на них, что они могут испытывать зависимость от наркотиков и нуждаться в лечении", — отмечается в докладе.

По данным исследования, в мире путем инъекций наркотики употребляют почти 12 миллионов человек, среди которых один из восьми (1,6 миллиона) живет с ВИЧ, а более половины (6,1 миллиона) живут с гепатитом C. При этом ежегодно происходят как минимум 190 тысяч преждевременных смертей̆ из-за употребления наркотиков, большая их часть связана с употреблением опиоидов.

В документе указывается на развитие новых способов доставки и продажи наркотиков. В частности, преступники используют новые технологии, такие как "темная сеть", все большее значение приобретают непостоянные горизонтальные сети и небольшие группы. Новые способы поставки наркотиков указывают на необходимость привлечения к борьбе с незаконным оборотом наркотиков других секторов, например почтовых служб.

Коррупция также является колоссальным фактором содействия организованноӗ преступности, а возможности для коррупции существуют на каждом этапе цепочки поставок наркотиков. При этом слишком мало известно о способах взаимодействия различных видов коррупции с рынками наркотиков.

Особую озабоченность у составителей доклада вызывает финансовая зависимость ряда террористических организаций от продажи наркотиков. В частности, почти половина ежегодных доходов группировки Талибан* составляют финансы, полученные от продажи наркотиков.

В то же время, по данным исследования, неубедительными оказались доказательства получения прибыли от изготовления и торговли наркотиками для других групп, в число которых входит запрещенная в РФ террористическая организация ИГ*.

"По данным СМИ, ИГ * и другие вооруженные группы в Ираке и Сирии производят и потребляют таблетки каптагона – обычно амфетамин в смеси с кофеином. Эта группа действует в районе, которыӗ, вероятно, является одним из центров изготовления наркотиков, согласно данным об изъятиях, однако до сих пор никаких убедительных доказательств не имеется, поскольку в данном районе также действуют другие группы", — отмечается в документе.

При этом производством и торговлей наркотиками занимаются, по данным УНП ООН, группировки "Боко харам" в Африке и "Аль-Каида"* в странах исламского Магриба.

*Террористическая организация, запрещенная в России