США
22.0622 июня14:04МСК
USD60.15+0.15
EUR67.15+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В ООН оценили уровень наркозависимости в мире в 2015 году

13:4522.06.2017
(обновлено: 13:55 22.06.2017)
0580
© Fotolia / cat_111Таблетки. Архивное фотоТаблетки. Архивное фото
© Fotolia / cat_111

ЖЕНЕВА, 22 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Четверть миллиарда человек в 2015 году употребляли наркотики хотя бы один раз, говорится во "Всемирном докладе о наркотиках 2017", опубликованном в четверг Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
В ООН подсчитали, сколько ежегодно зарабатывают наркобароны в Евросоюзе
"По оценкам в 2015 году наркотики употребляли хотя бы один раз четверть миллиарда человек, или примерно 5% взрослого населения мира. Еще большую тревогу вызывает тот факт, что примерно 29,5 миллиона человек из этих потребителей наркотиков, или 0,6% взрослого населения мира, страдают расстройствами, связанными с потреблением наркотиков. Это означает, что потребление наркотиков настолько пагубно воздействует на них, что они могут испытывать зависимость от наркотиков и нуждаться в лечении", — отмечается в докладе.

По данным исследования, в мире путем инъекций наркотики употребляют почти 12 миллионов человек, среди которых один из восьми (1,6 миллиона) живет с ВИЧ, а более половины (6,1 миллиона) живут с гепатитом C. При этом ежегодно происходят как минимум 190 тысяч преждевременных смертей̆ из-за употребления наркотиков, большая их часть связана с употреблением опиоидов.

В документе указывается на развитие новых способов доставки и продажи наркотиков. В частности, преступники используют новые технологии, такие как "темная сеть", все большее значение приобретают непостоянные горизонтальные сети и небольшие группы. Новые способы поставки наркотиков указывают на необходимость привлечения к борьбе с незаконным оборотом наркотиков других секторов, например почтовых служб.

Нейроны в головном мозге человека
© Fotolia / SSilver
Наркозависимость оказалась связана с чувством голода, выяснили ученые
Коррупция также является колоссальным фактором содействия организованноӗ преступности, а возможности для коррупции существуют на каждом этапе цепочки поставок наркотиков. При этом слишком мало известно о способах взаимодействия различных видов коррупции с рынками наркотиков.

Особую озабоченность у составителей доклада вызывает финансовая зависимость ряда террористических организаций от продажи наркотиков. В частности, почти половина ежегодных доходов группировки Талибан* составляют финансы, полученные от продажи наркотиков.

В то же время, по данным исследования, неубедительными оказались доказательства получения прибыли от изготовления и торговли наркотиками для других групп, в число которых входит запрещенная в РФ террористическая организация ИГ*.

Шприц. Архивное фото
© Fotolia / DDRockstar
СМИ: российские ученые разработали лекарство от наркозависимости
"По данным СМИ, ИГ* и другие вооруженные группы в Ираке и Сирии производят и потребляют таблетки каптагона – обычно амфетамин в смеси с кофеином. Эта группа действует в районе, которыӗ, вероятно, является одним из центров изготовления наркотиков, согласно данным об изъятиях, однако до сих пор никаких убедительных доказательств не имеется, поскольку в данном районе также действуют другие группы", — отмечается в документе.

При этом производством и торговлей наркотиками занимаются, по данным УНП ООН, группировки "Боко харам" в Африке и "Аль-Каида"* в странах исламского Магриба.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена