Яровая прокомментировала снос памятников солдатам Красной армии в Польше

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Польские политики, принявшие закон о сносе установленных в честь Красной армии памятников, совершают преступление против своей же страны, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ранее сообщалось, что сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм".

"Преступления против мира и человечества, которые совершают политики, могут быть разные по масштабу своей вероломности. Но совершенно очевидно, что политики Польши, которые посчитали возможным уничтожать памятники в честь Красной армии, совершают преступление против своей страны, уничтожают благодарность тем, кто подарил мир Польше и ее народу, оскверняют память тех, кто был сожжен в топках концлагерей и отдал свою жизнь за то, чтобы эти политики сегодня жили", — сказала Яровая журналистам.

Она отметила, что "у депутатов Сейма Польши, похоже, снесло совесть и голову".

"Жаль, что не нашлось ни одного депутата, который встал бы и зачитал выдержки из приговора Нюрнбергского трибунала, которые на все времена установили как доказанный исторический факт, что советский солдат освободил не только свое Отечество, а всю Европу, и весь мир от фашизма", — подчеркнула она.

Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

В апреле текущего года директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев заявил журналистам, что принятие в Польше закона, позволяющего сносить советские памятники, может иметь непоправимые последствия для отношений Варшавы и Москвы.