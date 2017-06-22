Порошенко заявил, что обсуждал позицию по "Северному потоку-2" с США и ЕС

БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что координировал с США и Евросоюзом позицию по строительству газопровода "Северный поток-2", против которого выступает Киев.

"Я надеюсь на продолжение эффективного сотрудничества с ЕС, с США. Мы также координировали нашу позицию в связи со строительством Россией политически мотивированного энергетического проекта "Северный поток-2", который Украина считает инструментом российской энергетической агрессии против моей страны и не только против Украины, но и против всего Европейского союза", — сказал Порошенко журналистам в Брюсселе.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы ранее подписали письмо председателю ЕК, выступая против реализации "Северного потока-2". По их мнению, проект несет в себе риски геополитической дестабилизации.

При этом правительство ФРГ, в которую приходит газопровод, четко заявляет о том, что "Северный поток-2" является экономическим проектом. Канцлер Австрии Кристиан Керн также подверг критике решение сената США ввести новые санкции против России, которые, в частности, затрагивают проект "Северный поток-2".