Песков сообщил о возможности телефонного разговора в "нормандском формате"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (252)

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Возможность телефонного разговора в "нормандском формате" обсуждается, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обсуждается возможность телефонного разговора в этом формате", — сказал Песков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) пройдут на следующей неделе. Как сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко, переговоры в "нормандском формате" запланированы после встречи Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые запланированы на 26 июня.