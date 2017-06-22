В Тунисе политик будет судиться со СМИ из-за обвинений в убийстве

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Лидер тунисской исламистской партии "Ан-Нахда" Рашид Ганнуши намерен подать иск против эмиратского телеканала Sky News Arabia из-за передачи, в которой его обвинили в причастности к убийству оппозиционера Шокри Бельида в 2013 году.

Светский оппозиционер Бельид был убит возле своего дома в столице Туниса 6 февраля 2013 года. Это громкое политическое убийство обострило и без того напряженную ситуацию, вызванную противостоянием исламистов и светских сил в стране. Представители оппозиции обвинили в преступлении исламистов.

Телеканал 9 июня в своей передаче обвинил главу ливийской партии "Аль-Ватан" Абдулхакима Бельхаджа в ряде политических убийств, в том числе генсека оппозиционной тунисской партии Бельида. В передаче утверждалось, что Бельхадж координировал свои действия с Ганнуши.

"Ганнуши шокирован этими абсолютно ложными и оскорбительными утверждениями. Нет никакого основания предполагать, что Ганнуши каким-либо образом способствовал этому убийству или был как-либо связан с террористической группировкой, которая, по утверждению Sky News Arabia, совершила преступление", — сообщается в пресс-релизе офиса Ганнуши на его странице в Facebook.

По словам политика, телеканал не обращался за комментариями к нему по поводу репортажа, не дав ему возможности опровергнуть обвинения.

Подачей иска займется британская юридическая фирма Carter-Ruck.

После убийства Бельида премьер-министр Туниса Хамади аль-Джабали подал в отставку.