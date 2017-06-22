Во Франции водители трамваев надели на работу юбки после запрета на шорты

ПАРИЖ, 22 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Водители трамваев и автобусов во французском городе Нант, которым запретили в жару носить на работу бриджи и шорты, в знак протеста вышли на работу в женских юбках, передает газета Parisien.

Акция прошла во вторник, 20 июня.

"Для них это не дань моде. В этой одежде они хотят протестовать против запрета дирекции предприятия на ношение бермудов или бриджей во время сильной жары", — говорится в публикации.

По словам самих водителей, форма женщин-водителей предусматривает ношение юбок, тогда как для мужчин "эквивалента нет".

"С 2013 года мы боремся за то, чтобы мужчины могли носить укороченные штаны или бермуды при определенной температуре воздуха", — говорит один из протестующих, представитель профсоюзной организации Габриэль Маньер.

Водители отмечают, что на их рабочем месте температура порой достигает 50 градусов, и их условия труда достаточно тяжелы.

Funny: Bus Drivers in Nantes (Fr) not allowed to wear shorts during heatwave, so they wear skirts instead. https://t.co/OotTQIHoYb pic.twitter.com/O1HGfQd6sJ — Stefan de Vries (@stefandevries) 21 июня 2017 г.

"Дирекция пока не ответила на просьбы профсоюза после акции, которая напоминает аналогичный поступок шведских водителей в 2013 году. Те своей цели добились", — заключает издание.

Последние дни Франция сталкивается с жаркой погодой. В ночь на четверг в столичном регионе Франции был установлен новый температурный рекорд – 23,7 градуса. Днем в среду столбик термометра поднялся до 37 градусов. Оранжевое предупреждение о погодных условиях из-за жары объявлено в 67 департаментах страны. Ожидается, что уже к пятнице температура снизится на 6-8 градусов.